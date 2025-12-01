В Польше изменились правила подачи заявлений на временный ВНЖ 2 1.12.2025, 12:19

3,108

Белорусам на заметку.

С 1 декабря 2025 года документы на временный вид на жительство в Польше (часовы побыт) нужно подавать на бланке нового образца. Изменились также требования к приложениям и фотографиям.

Новые формуляры заявления и приложений утверждены постановлением МВДиА от 25 ноября 2025 года. Они приводятся прямо в тексте постановления. Также скачать их можно здесь, отмечает Most.

Они не касаются тех, кто получает временный ВНЖ по международной защите.

Что говорится о фотографиях

К заявлению нужно приложить две фотографии. К ним предъявляются следующие требования:

- они должны быть неповрежденными, цветными, с хорошей резкостью;

размером 35 мм × 45 мм;

- быть выполнены не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявления;

- изображать лицо от макушки до верхней части плеч так, чтобы лицо занимало 70–80% фотографии, на однотонном светлом фоне, анфас, с открытыми глазами, не прикрытыми волосами, с естественным выражением лица и закрытым ртом;

- передавать естественный цвет кожи;

- отчетливо показывать глаза, особенно зрачки, при этом линия глаз должна быть параллельна верхнему краю фотографии.

Также уточнены правила снятия отпечатков пальцев.

Что будет со старыми заявлениями

Новые правила касаются всех, кто подает заявления с 1 декабря. Те, кто подал их раньше, не должны их переписывать.

