1 декабря 2025, понедельник, 16:37
Американский дипломат раскритиковал Уиткоффа

  • 1.12.2025, 14:28
  • 3,022
Американский дипломат раскритиковал Уиткоффа
Стивен Уиткофф

Переговорщик Трампа не понимает детали.

После ключевых переговоров в Майами опытный американский дипломат и бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид резко оценил подход администрации Дональда Трампа к мирному процессу в отношении Украины. В комментарии для Kyiv Post он заявил, что слова госсекретаря Марко Рубио были правильными, но действий по ним — не хватает.

Фрид отметил, что США должны прекратить «вести переговоры сами с собой», тогда как украинцы, европейцы и американцы обсуждают условия между собой, а Москва не делает никаких шагов навстречу и сохраняет максималистские требования.

По мнению дипломата, Вашингтон должен:

предоставить Украине реальные гарантии безопасности,

обеспечить защиту, которая сделает невозможным новое российское вторжение,

и устранить «стартовое преимущество» России, полученное из-за первоначального варианта плана из 28 пунктов, сформированного с учетом закулисных американо-российских контактов.

