Кястутис Будрис: ЕС должен продемонстрировать силу своей воли 1.12.2025, 16:20

Кястутис Будрис

Как ответить террористу Лукашенко.

В связи с наплывом воздушных шаров из Беларуси, зафиксированным в Литве в минувшие выходные, министр иностранных дел Кястутис Будрис в понедельник по телефону обсудил возможные ответные меры с Верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, пишет Diena.lt.

Будрис подчеркнул, что ЕС должен принять меры для защиты своих граждан не только заявлениями о солидарности, но и конкретными мерами. Министр отметил, что ещё в конце октября Литва представила в Европейскую комиссию (ЕК) предложения о дополнительных санкциях против Беларуси и надеется на достижение прогресса в этом вопросе в ближайшее время.

«Ужесточение санкций против белорусского режима является необходимым ответом на предпринимаемые действия. ЕС не может молча наблюдать и терпеть, как режим Лукашенко безрассудно терроризирует государство ЕС, разграбляет имущество и целенаправленно создаёт угрозу безопасности граждан. Это нападение не только на Литву, но и на весь ЕС. ЕС должен продемонстрировать силу своей воли», — цитируется министр в докладе.

В конце октября Литва представила в Еврокомиссию предложения о включении дополнительного критерия гибридной атаки против Беларуси в режим санкций ЕС. Литва также предлагает ЕС ввести дополнительные секторальные санкции против Беларуси.

Нпомним, на прошлой неделе в воздушном пространстве Литвы была зафиксирована исключительная активность запусков контрабандных воздушных шаров с территории Беларуси. Из-за большого количества контрабандных воздушных шаров аэропорт Вильнюса был временно приостановлен поздно вечером в пятницу. Он возобновил работу в субботу.

В воскресенье вечером аэропорт был вновь приостановлен. Аэропорт Вильнюса возобновил работу рано утром в понедельник. Саулюс Батавичюс, директор компании Oro Navigacija, сообщил, что Вильнюсский аэропорт был закрыт на 11 часов из-за воздушных шаров, летящих в его сторону. По его словам, было выпущено в общей сложности 60 воздушных шаров, из которых около 40 находились в местах, критически важных для движения транспорта в Вильнюсский аэропорт.

В последние месяцы из-за контрабандных воздушных шаров, летящих в Литву, было проведено несколько заседаний Комиссии по национальной безопасности (КНБ), а вопрос о гибридной атаке со стороны Беларуси обсуждается в различных форматах на национальном и международном уровнях.

В ответ на повторяющиеся инциденты правительство Литвы в конце октября приняло решение закрыть на месяц пункты пропуска на границе с Беларусью Мядининкай и Шальчининкай. Однако их деятельность была возобновлена полторы недели назад.

