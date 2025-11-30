закрыть
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за воздушных шаров из Беларуси

3
  • 30.11.2025, 19:57
  • 1,090
Ограничения будут действовать до 21:00 по местному времени.

Вечером в воскресенье, 30 ноября, Вильнюсский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы — по предварительной информации, из-за очередного вторжения метеозондов с контрабандой со стороны Беларуси.

«Сообщаем, что 30 ноября в 18:09 были введены временные ограничения воздушного пространства над аэропортом Вильнюса. Ограничения будут действовать до 21:00 (22:00 по Минску)», — проинформировала пресс-служба аэропорта.

Последний раз аналогичная проблема возникла буквально на днях — вечером в четверг, 27 ноября. Аэропорт не работал всю ночь.

