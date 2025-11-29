Вильнюсский аэропорт не работал всю ночь из-за контрабандных метеозондов 2 29.11.2025, 10:18

В течение дня возможны задержки рейсов.

Вильнюсский аэропорт не работал в ночь на 29 ноября из-за угрозы метеозондов. Ограничения сняли утром, сообщил аэропорт.

«Временные ограничения воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом были введены 28 ноября с 23.15. По предварительной информации, на решение о введении ограничений воздушного пространства также повлияли навигационные сигнатуры, характерные для метеозондов, движущихся в направлении Вильнюсского аэропорта. Ограничения воздушного пространства были сняты 29 ноября примерно в 7.03», — проинформировал аэропорт.

Добавляется, что в течение дня возможны отдельные задержки рейсов из-за сбоев в работе экипажей и ротации воздушных судов.

Напомним, месяц назад, 29 октября, Литва закрыла границу с Беларусью в связи с участившимися случаями прилета метеозондов с контрабандой, которые угрожали работе аэропортов. После в Беларуси фактически запретили выезд литовских фур — разрешив его только через литовские погранпереходы, которые были закрыты.

20 ноября работа двух закрытых пунктов пропуска на границе была возобновлена. Однако застрявшие в Беларуси литовские фуры до сих пор не могут вернуться домой. Их принудительно отправили на платные стоянки. В ассоциации литовских автоперевозчиков Linava происходящее называли рэкетом.

