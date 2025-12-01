Виктор Лукашенко стал спецпредставителем отца в Омане

Виктор Лукашенко стал спецпредставителем отца в Омане22
Ранее спецпосланником диктатора называли Виктора Шеймана.
Александр Лукашенко 28 ноября прилетел с рабочим визитом в Оман, о первой публичной встрече сообщили 1 декабря. Диктатор вместе с сыновьями Виктором и Николаем встретился с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. МИД страны назвал ранее неизвестную должность старшего сына Лукашенко, заметило «Зеркало».
«С белорусской стороны во встрече приняли участие два сына его превосходительства «президента»: его превосходительство Виктор Лукашенко, специальный представитель «президента» Республики Беларусь и президент Олимпийского комитета, и Николай Лукашенко, а также ряд белорусских официальных лиц», — говорится в сообщении МИД Омана.
Ранее спецпосланником Лукашенко называли Виктора Шеймана, который отвечал в том числе за сотрудничество с Африкой.
С тремя представителями семьи Лукашенко обсуждались «направления инвестиционного и экономического партнерства двух дружественных стран, а также пути его активизации в целях обеспечения общих интересов и содействия росту экономик Омана и Беларуси».
От Омана на встрече, кроме султана, был его сын и министр культуры Сайид Тейязин бин Хайтам Аль Саид, а также глава личной канцелярии Хамад бин Саид Аль Ауфи и руководитель Инвестиционного агентства Омана Абдул Салам бин Мохаммед Аль Муршиди.
Напомним, в Оман Александр Лукашенко прилетел из Мьянмы. До этого он посетил Кыргызстан.