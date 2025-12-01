Кир Стармер: Brexit существенно ударил по экономике Великобритании 1.12.2025, 23:40

Кир Стармер

Премьер Британии призвал укреплять сотрудничество Лондона с ЕС.

Укрепление сотрудничества с ЕС, отмена пограничного контроля за продукцией растительного и животного происхождения и обеспечение безопасности в Европе. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уделил значительное внимание отношениям с ЕС в своей речи в защиту бюджета.

Премьер-министр Кир Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб экономике Великобритании. Он подчеркнул, что существует только одно решение, позволяющее обратить эту тенденцию вспять.

«Чтобы добиться экономического восстановления, мы должны продолжать снижать напряженность. Мы должны последовательно стремиться к более тесным отношениям с ЕС, подходить к этому зрело, понимая, что это потребует определенных компромиссов», — подчеркнул премьер-министр Стармер.

Международные комментаторы отмечают, что слова британского премьер-министра о сотрудничестве с ЕС имеют решающее значение, поскольку они прозвучали всего несколько дней спустя после провала переговоров между Лондоном и Брюсселем по программе европейской безопасности (Security Action for Europe). Спор об участии Великобритании в программе стоимостью 150 млрд евро сосредоточен вокруг суммы, которую британцам придется заплатить за то, чтобы к ней присоединиться.

