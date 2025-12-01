Польша и Германия подписали декларацию о полной независимости от поставок топлива из РФ 1.12.2025, 23:55

Дональд Туск сравнил новый уровень польско-германского сотрудничества с Коперниковской революцией.

Дональд Туск сравнил новый уровень польско-германского сотрудничества в политике региона с Коперниковской революцией. В ходе пресс-конференции с Фридрихом Мерцем глава польского правительства подчеркнул, что в ходе переговоров с канцлером Германии в Берлине особое внимание было уделено вопросам безопасности, в том числе энергетической, передает «Польское радио».

В ходе встречи в Берлине Туск и Мерц подписали совместную декларацию о полной независимости от поставок топлива из России. Польша и Германия стремятся к тому, чтобы вся Европа была свободна от российских поставок. «Еще несколько лет назад это было немыслимо», — заявил премьер-министр Дональд Туск по итогам встречи с германским коллегой.

«Когда мы говорили об угрозах для газовой зависимости Европы от России, которые представляют такие инвестиции, как Nord Stream, я часто чувствовал себя в Европе одиноким. Сегодня я чувствую огромную поддержку в виде жесткой позиции канцлера по вопросу общей энергетической политики. Это действительно знак времени», — сказал польский премьер.

Не все в ЕС, однако, разделяют позицию Польши и Германии. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в интересах Венгрии покупать дешевый российский газ и нефть.

В ходе пресс-конференции в Берлине лидеры Польши и Германии выразили поддержку Украине, которая в настоящее время ведет переговоры о прекращении войны.

