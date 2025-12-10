Послы стран ЕС одобрили план по отказу от российского газа 10.12.2025, 13:01

1,000

Снято одно из последних юридических препятствий.

Послы стран Европейского союза в среду одобрили план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года, сообщил представитель Дании, ныне председательствующей в ЕС, передает Reuters.

Согласование плана снимает одно из последних юридических препятствий перед окончательным решением об отказе от российского газа, отмечает агентство.

Европарламент проголосует на следующей неделе, а министры стран ЕС, как ожидается, официально одобрят запрет в начале 2026 года, говорится в материале. Официальные лица ожидают, что договоренностей удастся достичь большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии, отмечает агентство.

План предусматривает, что отказ от газа из России будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com