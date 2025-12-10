Ученые разгадали тайну исчезнувших «людей-хоббитов» 10.12.2025, 21:57

1,206

Иллюстрационное фото

Homo floresiensis известны по останкам из пещеры на острове Флорес в Индонезии.

Причина вымирания карликовых древних людей Homo floresiensis, известных как «хоббиты», могла быть связана с резким сокращением осадков на острове Флорес около 50 тысяч лет назад. К такому выводу пришли ученые из Университета Гриффита в Австралии. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

H. floresiensis известны по останкам из одного места — пещеры Лян Буа на острове Флорес в Индонезии. По единственному известному черепу и наиболее полно сохранившимся скелетам рост флоресских людей оценивается примерно в один метр, а объем головного мозга — в 400 см³.

Чтобы понять, что могло привести к их исчезновению, международная команда исследовала сталагмит из соседней пещеры Лян Луар. По соотношению магния и карбоната кальция, отражающему скорость роста сталагмитов, ученые восстановили динамику осадков на острове. Они обнаружили, что среднегодовое количество осадков снизилось с 1560 мм 76 тысяч лет назад до 990 мм 61 тысяч лет назад и оставалось низким примерно в течение последующих 11 тысяч лет.

Параллельно происходило сокращение популяции стегодонов – миниатюрных островных слонов, ключевой добычи «хоббитов». Анализ зубов стегодонов показал резкое уменьшение их численности в тот же период, а полное исчезновение совпало с извержением близлежащего вулкана примерно 50 тысяч лет назад. Исследователи считают, что нехватка пресной воды и растительности вынудила стегодонов мигрировать ближе к побережью, а Homo floresiensis могли последовать за ними.

Перемещение к побережью, по мнению авторов, увеличило вероятность контактов между «хоббитами» и группами Homo sapiens, которые в то время продвигались по региону. Конкуренция за ресурсы или конфликты могли дополнительно ослабить позиции карликовых людей, а вулканическое извержение лишь усугубило ситуацию.

