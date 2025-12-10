В Китае чиновники нашли способ обманывать систему и прогуливать работу 10.12.2025, 22:17

1,090

Иллюстрационное фото

Госслужащие сделали маски из своих фотографий.

Чиновники из провинции Чжэцзян в Китае придумали способ прогуливать работу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Госслужащие из квартального комитета Вэньчжоу стали использовать распечатанные на бумаге фотографии лиц коллег в качестве масок. Они надевают их в начале рабочего дня, чтобы обмануть систему распознавания лиц, которая отмечает явку на рабочее место. Эта найденная чиновниками уязвимость системы позволяла одному человеку отмечать присутствие на работе сразу нескольких коллег.

Одного из таких сотрудников удалось уличить в жульничестве, благодаря камерам наблюдения, установленным над терминалом с биометрическим контролем. Скандал вскрылся после жалобы мужчины по фамилии Ли, который сообщил о нарушениях в вышестоящие инстанции еще в октябре. Власти пообещали дать официальный ответ по расследованию до 31 декабря.

