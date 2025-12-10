закрыть
10 декабря 2025, среда, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Китае чиновники нашли способ обманывать систему и прогуливать работу

  • 10.12.2025, 22:17
  • 1,090
В Китае чиновники нашли способ обманывать систему и прогуливать работу
Иллюстрационное фото

Госслужащие сделали маски из своих фотографий.

Чиновники из провинции Чжэцзян в Китае придумали способ прогуливать работу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Госслужащие из квартального комитета Вэньчжоу стали использовать распечатанные на бумаге фотографии лиц коллег в качестве масок. Они надевают их в начале рабочего дня, чтобы обмануть систему распознавания лиц, которая отмечает явку на рабочее место. Эта найденная чиновниками уязвимость системы позволяла одному человеку отмечать присутствие на работе сразу нескольких коллег.

Одного из таких сотрудников удалось уличить в жульничестве, благодаря камерам наблюдения, установленным над терминалом с биометрическим контролем. Скандал вскрылся после жалобы мужчины по фамилии Ли, который сообщил о нарушениях в вышестоящие инстанции еще в октябре. Власти пообещали дать официальный ответ по расследованию до 31 декабря.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко