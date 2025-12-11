закрыть
В Польше задержали российского археолога

1
  • 11.12.2025, 14:55
  • 1,854
По запросу Украины.

В Польше задержали российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, сообщает RMF FM. Это было сделано по запросу Украины, которая обвиняет ученого в незаконных раскопках в аннексированном Крыму, повлекших ущерб в 200 млн гривен.

Бутягина отправили под арест на 40 дней. Киев будет требовать его экстрадиции по делу об уничтожении объекта культурного наследия — «Древнего города Мирмекия» в Керчи. Украина разыскивает ученого с ноября этого года, там ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Бутягин руководит отделом античной археологии в Эрмитаже. По данным радиостанции, ученый оказался в Польше проездом — на пути из Нидерландов, где он проводил серию лекций, в одну из балканских стран. В Кремле назвали задержание Бутягина в Польше «правовым произволом».

