В Беларуси выпустили розовый сыр с ароматом игристого
- 12.12.2025, 1:09
Где такой купить?
Любители сыра могут возрадоваться – на прилавки вернулась «Чайная роза». Это розовый сыр, который получил новое исполнение, рассказал производитель в Instagram.
«Мы возвращаем легенду – культовый сыр «Чайная роза», но в такой ослепительной форме, что вы не сможете оторвать глаз от его вида... и просто не сможете оторваться от его вкуса!» – описывает свой продукт бренд «Беловежские сыры».
Во вкусе сыра обещают деликатную кислинку малины и аромат итальянского игристого просекко.
Впрочем, никакого алкоголя в составе нет. Но есть сублимированные ягоды, которые и дают сыру розовый цвет.
Несмотря на то что этот сыр выпущен перед праздниками лимитированной партией, найти его можно в крупных торговых сетях – «Короне», «Гиппо» и «Санте».
Также он доступен к заказу в интернет-магазине «Е-доставка «. Там 200 г сыра продают за Br6,7.
Производитель добавил, что продукт может стать эксклюзивной деталью, а создан он, чтобы удивлять, вдохновлять и дарить ощущение роскоши.