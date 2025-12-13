В США заработала программа «золотых виз» за $1 миллион

В США заработала программа «золотых виз» за $1 миллион2
На очереди — «платиновые».
В США запустили программу, предполагающую ускоренное получение виз для состоятельных людей, которые готовы заплатить за это $1 млн. По словам Дональда Трампа, который активно продвигал этот проект, такая виза «открывает прямой путь к гражданству», пишет ВВС.
Американские СМИ уже окрестили новую программу «Золотая карта Трампа». Она обещает получение вида на жительство в США в «рекордные сроки» для тех, кто может принести стране «существенную пользу».
Наши великие американские компании наконец-то смогут сохранить своих бесценных сотрудников», — написал американский президент в социальной сети по этому поводу.
Интересно, что если компания захочет оплатить визу для своего сотрудника, то ей придется выложить за это уже $2 млн плюс дополнительные сборы. Кстати, каждый заявитель при подаче документов обязан внести еще и невозвратный сбор в размере $15 тыс.
Как сообщается на сайте программы, вскоре желающим ускоренно легализоваться в США станет доступной еще и «платиновая виза». Она будет стоить уже $5 млн. Правда, ее обладатели смогут получить некоторые налоговые льготы.
Ранее в США повысили стоимость рабочих виз до $100 тыс.