В США заработала программа «золотых виз» за $1 миллион 2 13.12.2025, 17:41

На очереди — «платиновые».

В США запустили программу, предполагающую ускоренное получение виз для состоятельных людей, которые готовы заплатить за это $1 млн. По словам Дональда Трампа, который активно продвигал этот проект, такая виза «открывает прямой путь к гражданству», пишет ВВС.

Американские СМИ уже окрестили новую программу «Золотая карта Трампа». Она обещает получение вида на жительство в США в «рекордные сроки» для тех, кто может принести стране «существенную пользу».

Наши великие американские компании наконец-то смогут сохранить своих бесценных сотрудников», — написал американский президент в социальной сети по этому поводу.

Интересно, что если компания захочет оплатить визу для своего сотрудника, то ей придется выложить за это уже $2 млн плюс дополнительные сборы. Кстати, каждый заявитель при подаче документов обязан внести еще и невозвратный сбор в размере $15 тыс.

Как сообщается на сайте программы, вскоре желающим ускоренно легализоваться в США станет доступной еще и «платиновая виза». Она будет стоить уже $5 млн. Правда, ее обладатели смогут получить некоторые налоговые льготы.

Ранее в США повысили стоимость рабочих виз до $100 тыс.

