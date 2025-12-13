Бабарико, Колесникову, Северинца и еще более 100 политзаключенных вывезли в Украину

Бабарико, Колесникову, Северинца и еще более 100 политзаключенных вывезли в Украину1
- 13.12.2025, 17:50
Их встретил Кирилл Буданов.
«Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при содействии Соединенных Штатов Америки вернул пять граждан Украины, удерживаемых по политическим мотивам на территории Беларуси.
Украинцев на родной земле приветствовал генерал-лейтенант, руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Также в Украину прибыли 104 граждан Беларуси», - сообщает украинский проект «Хочу жить» в Telegram.
Среди освобожденных: Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Павел Северинец и еще более 100 белорусов.