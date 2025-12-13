На свободу вышли Алесь Беляцкий, Виктор Бабарико, Мария Колесникова и еще 120 политзаключенных 17 13.12.2025, 16:24

(обновляется) Среди освобожденных есть и иностранные граждане.

Лукашенко освободил 123 политзаключенных. Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Среди вышедших на свободу — экс-банкир Виктор Бабарико, Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, Максим Знак, главный редактор портала tut.by Марина Золотова, правозащитники Валентин Стефанович, Владимир Лобкович, Мария Батальонок (Литва), Анна Соколенко (Латвия), Александр Сырица (Австралия), Наканиси Масатоси (Япония), Роман Галуза (Польша), Наталья Бельская (США).

Сообщается, что также освобождены граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.

Отметим, США снимают санкции с белорусского калия. Об этом сообщил посланник президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко 13 декабря.

«В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — заявил Джон Коул.

