США снимают санкции с белорусского калия 13 13.12.2025, 14:50

10,740

В соответствии c указаниями президента Трампа.

США снимают санкции с белорусского калия. Об этом сообщил посланник президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко 13 декабря.

«В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — заявил Джон Коул.

Он отметил, что общение на тему санкций будет продолжаться и далее.

Как пишет БелТА, переговоры Коула с Александром Лукашенко, по оценке американской стороны «были очень продуктивными». Во время общения обсуждалась война между Украиной и Россией, а также ситуация в Венесуэле.

«У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель», — сказал представитель США.

Отвечая на вопрос, что надо делать для дальнейшей нормализации отношений, Джон Коул сказал:

«Именно то, что мы уже делаем. Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом. По мере того, как мы становимся ближе и ближе, больше говорим, обмениваемся идеями, скажем так, идет процесс перехода от первых младенческих шагов к уже более уверенным шагам», — заявил представитель США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com