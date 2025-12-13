закрыть
13 декабря 2025, суббота
США снимают санкции с белорусского калия

  • 13.12.2025, 14:50
США снимают санкции с белорусского калия

В соответствии c указаниями президента Трампа.

США снимают санкции с белорусского калия. Об этом сообщил посланник президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко 13 декабря.

«В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — заявил Джон Коул.

Он отметил, что общение на тему санкций будет продолжаться и далее.

Как пишет БелТА, переговоры Коула с Александром Лукашенко, по оценке американской стороны «были очень продуктивными». Во время общения обсуждалась война между Украиной и Россией, а также ситуация в Венесуэле.

«У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель», — сказал представитель США.

Отвечая на вопрос, что надо делать для дальнейшей нормализации отношений, Джон Коул сказал:

«Именно то, что мы уже делаем. Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом. По мере того, как мы становимся ближе и ближе, больше говорим, обмениваемся идеями, скажем так, идет процесс перехода от первых младенческих шагов к уже более уверенным шагам», — заявил представитель США.

