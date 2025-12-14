закрыть
Кая Каллас: Надо освободить всех, кто несправедливо содержится под стражей

  • 14.12.2025, 10:26
Кая Каллас: Надо освободить всех, кто несправедливо содержится под стражей
Кая Каллас
Фото: Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза приветствовала выход на свободу белорусских политзаключенных.

13 декабря после встречи Александра Лукашенко со спецпосланником США по делам Беларуси Джоном Коулом в Беларуси освободили 123 политических заключенных.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила вклад Соединенных Штатов в дело освобождения политзаключенных из Беларуси.

Глава дипломатии Евросоюза приветствовала тот факт, что на свободу вышли одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, адвокат Максим Знак и еще 120 политзаключенных.

«Разделяю радость их семей и друзей. Заслуга в этом принадлежит Соединенным Штатам, - написала она. - Теперь необходимо освободить всех, кто по-прежнему несправедливо содержится под стражей», - добавила Каллас.

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

