Кая Каллас: Надо освободить всех, кто несправедливо содержится под стражей
- 14.12.2025, 10:26
Глава дипломатии Евросоюза приветствовала выход на свободу белорусских политзаключенных.
13 декабря после встречи Александра Лукашенко со спецпосланником США по делам Беларуси Джоном Коулом в Беларуси освободили 123 политических заключенных.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила вклад Соединенных Штатов в дело освобождения политзаключенных из Беларуси.
Глава дипломатии Евросоюза приветствовала тот факт, что на свободу вышли одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, адвокат Максим Знак и еще 120 политзаключенных.
«Разделяю радость их семей и друзей. Заслуга в этом принадлежит Соединенным Штатам, - написала она. - Теперь необходимо освободить всех, кто по-прежнему несправедливо содержится под стражей», - добавила Каллас.
I welcome the release of Ales Bialiatski, Maria Kalesnikava, Maksim Znak and others from Belarusian prisons.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 13, 2025
I share the joy of their families and friends.
Credit goes to the US for making this possible.
Now, all those who remain unjustly detained must be released.
Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.
Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.
Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.