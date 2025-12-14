Ученые выяснили, почему с возрастом люди начинают просыпаться раньше 14.12.2025, 10:34

И как это остановить.

Часто шутят, что пожилые люди просыпаются еще до восхода солнца. Но, как говорится в статье на сайте huffpost.com, это в большой степени правда. Оказывается, способность тела естественно засыпать и просыпается за солнцем, является частью генетики и естественного процесса старения.

Основным фактором изменений сна являются возрастные изменения в теле. Профессор психологии Мичиганского университета Синди Лустиг и доктор Сайрам Партхасарати, директор Центра сна и циркадных наук в Университете медицинских наук Аризоны рассказали об основных причинах этого.

С возрастом мозг становится менее чувствительным. Партхасарати рассказал, что мозг не так хорошо воспринимает входные сигналы, включающие закат, солнечный свет, прием пищи, социальные сигналы и физическую активность, которые помогают отметить, где мы находимся в течение дня. Это называется «дарителями времени», ведь они помогают мозгу чувствовать, где он находится в 24-часовом циклическом цикле.

Поэтому младшие люди уже вечером понимают, что через несколько часов надо будет спать. Более взрослые уже так не могут. Эта неспособность чувствовать сигналы времени является одной из причин, почему пожилые люди склонны уставать раньше своих детей или внуков. И, как следствие, просыпаются полностью отдохнувшими и раньше остального мира.

Еще одна причина - свет

С возрастом возникают изменения зрения. Они уменьшают интенсивность световой стимуляции, которую получает наш мозг. И это играет важную роль в «настройке» циркадных часов и поддержании их в правильном русле.

Партхасарати объяснил, что это особенно касается людей с катарактой, распространенным заболеванием глаз. Катаракта вызывает помутнение зрения, двойное видение и общие проблемы со зрением.

«Если есть катаракта, вечерний свет не так сильно попадает в глаза, поэтому, согласно мозгу, закат происходит раньше, чем на самом деле», - сказал Партхасарати.

Поскольку из-за проблем со зрением, вызванных катарактой, в глаза попадает меньше света, организм начинает вырабатывать мелатонин (гормон сна) раньше, чем нужно. У молодых людей уровень мелатонина «начинает расти после захода солнца». Поэтому они чувствуют усталость через несколько часов. Для людей с катарактой, чей мозг считает, что закат наступил раньше, их восприятие заката происходит раньше, что приводит к более быстрой усталости вечером. А ложиться спать раньше означает просыпаться раньше.

