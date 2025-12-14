Между самолетом Тайваня и фрегатом КНР произошла ожесточенная перепалка

Между самолетом Тайваня и фрегатом КНР произошла ожесточенная перепалка2
- 14.12.2025, 14:34
Ее запись вызвала широкий резонанс.
Между военным кораблем Китая и Тайваньским самолетом произошла радиоперепалка во время операций вблизи Тайваньского пролива. Запись разговора, которая появилась в сети, вызвала резонанс среди пользователей.
Запись разговора в Facebook опубликовал пользователь с ником Taiwan ADIZ, передает OBOZ.UA.
На записи слышно, что китайский ракетный фрегат типа 054A «Исин», входящий в состав Восточного командования ВМС Китая, обратился к тайваньскому военному самолету, назвав его «самолетом китайского Тайваня». Китайская сторона заявила, что борт приближается и несет опасность, поэтому должен изменить курс.
«Самолет китайского Тайваня, это «Исин». Вы приближаетесь ко мне и угрожаете моей безопасности. Развернитесь и немедленно держитесь подальше!», – призвали китайские военные.
В ответ с самолета заявили, что борт принадлежит Республике Китай и проводит тренировочный полет. Кроме того, попросили не препятствовать выполнению задачи.
«Я военный самолет Республики Китай, провожу тренировки в этом воздушном пространстве, пожалуйста, не препятствуйте моим действиям!», – заявил тайваньский военный.
На записи также слышно голос, который с удивлением переспросил «Тайвань?».
На другой части записи, где китайский корабль повторно требовал отступления, снова применяя формулировку «китайский Тайвань», в эфире прозвучала реплика мужским голосом с тайваньским акцентом: «Это чушь».
Именно эта фраза стала предметом широкого обсуждения в соцсетях. Пользователи расценили эти слова как проявление отношения тайваньского общества к длительному давлению со стороны Китая.
Источник сигнала не установили. Однако, возможно, что он мог поступить с гражданского судна, или от другого пользователя радиочастоты.