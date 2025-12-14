закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Между самолетом Тайваня и фрегатом КНР произошла ожесточенная перепалка

2
  • 14.12.2025, 14:34
  • 2,478
Между самолетом Тайваня и фрегатом КНР произошла ожесточенная перепалка

Ее запись вызвала широкий резонанс.

Между военным кораблем Китая и Тайваньским самолетом произошла радиоперепалка во время операций вблизи Тайваньского пролива. Запись разговора, которая появилась в сети, вызвала резонанс среди пользователей.

Запись разговора в Facebook опубликовал пользователь с ником Taiwan ADIZ, передает OBOZ.UA.

На записи слышно, что китайский ракетный фрегат типа 054A «Исин», входящий в состав Восточного командования ВМС Китая, обратился к тайваньскому военному самолету, назвав его «самолетом китайского Тайваня». Китайская сторона заявила, что борт приближается и несет опасность, поэтому должен изменить курс.

«Самолет китайского Тайваня, это «Исин». Вы приближаетесь ко мне и угрожаете моей безопасности. Развернитесь и немедленно держитесь подальше!», – призвали китайские военные.

В ответ с самолета заявили, что борт принадлежит Республике Китай и проводит тренировочный полет. Кроме того, попросили не препятствовать выполнению задачи.

«Я военный самолет Республики Китай, провожу тренировки в этом воздушном пространстве, пожалуйста, не препятствуйте моим действиям!», – заявил тайваньский военный.

На записи также слышно голос, который с удивлением переспросил «Тайвань?».

На другой части записи, где китайский корабль повторно требовал отступления, снова применяя формулировку «китайский Тайвань», в эфире прозвучала реплика мужским голосом с тайваньским акцентом: «Это чушь».

Именно эта фраза стала предметом широкого обсуждения в соцсетях. Пользователи расценили эти слова как проявление отношения тайваньского общества к длительному давлению со стороны Китая.

Источник сигнала не установили. Однако, возможно, что он мог поступить с гражданского судна, или от другого пользователя радиочастоты.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук