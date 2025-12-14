Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше 14.12.2025, 14:59

Фото: Dariusz Kapała

Водители были трезвы.

В воскресенье утром, 14 декабря, в польском городе Жешув на кольцевой развязке произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров. Об этом сообщает Polskie Radio Rzeszow.

ДТП произошло в 7.30 утра. Автобус двигался в сторону центра города и, согласно предварительным данным, пересек середину кольцевой развязки и выехал на зеленую зону, где упал на бок.

В автобусе находилось 47 человек. Корреспондент Polskie Radio Rzeszow сообщил, что это граждане Беларуси. Автобус направлялся в Венгрию.

В результате ДТП пострадали десять человек, в настоящее время семь из них находятся в больнице. Травмы пассажиров не представляют угрозы для жизни.

Двое водителей, гражданин Беларуси и гражданин Польши, были трезвы. Городской совет предоставил автобус для остальных пассажиров.

