Дроны атаковали Афипский НПЗ: в городе начался блэкаут

Дроны атаковали Афипский НПЗ: в городе начался блэкаут3
- 14.12.2025, 15:34
- 2,222
Завод является одним из крупнейших в России.
В ночь с 13 на 14 декабря беспилотники снова атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот НПЗ является одним из крупнейших и обеспечивает военные подразделения ВС РФ.
Местные жители в телеграмм-каналах сообщают о мощных взрывах и полном отключении электроэнергии в городе.
В городе - блэкаут.
На обнародованных кадрах видно яркое зарево в момент попадания, а также слышны комментарии очевидца, который снял событие.