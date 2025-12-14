закрыть
Дроны атаковали Афипский НПЗ: в городе начался блэкаут

3
  • 14.12.2025, 15:34
  • 2,222
Завод является одним из крупнейших в России.

В ночь с 13 на 14 декабря беспилотники снова атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот НПЗ является одним из крупнейших и обеспечивает военные подразделения ВС РФ.

Местные жители в телеграмм-каналах сообщают о мощных взрывах и полном отключении электроэнергии в городе.

В городе - блэкаут.

На обнародованных кадрах видно яркое зарево в момент попадания, а также слышны комментарии очевидца, который снял событие.

