Дроны атаковали Афипский НПЗ: в городе начался блэкаут

14.12.2025, 15:34

2,222

Завод является одним из крупнейших в России.

В ночь с 13 на 14 декабря беспилотники снова атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот НПЗ является одним из крупнейших и обеспечивает военные подразделения ВС РФ.

Местные жители в телеграмм-каналах сообщают о мощных взрывах и полном отключении электроэнергии в городе.

В городе - блэкаут.

На обнародованных кадрах видно яркое зарево в момент попадания, а также слышны комментарии очевидца, который снял событие.

