14 декабря 2025, воскресенье
Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами

  • 14.12.2025, 16:27
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США требует завершить боевые действия между странами.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Камбодже и Таиланду новыми пошлинами, если страны не прекратят боевые действия. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я сказал: «Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран», — сказал глава Белого дома в телефонном разговоре с лидерами двух государств.

Трамп назвал тарифы «эффективным инструментом» своей внешней политики. Он добавил, что будет «ужасно», если Верховный суд Соединенных Штатов признает часть введенных им пошлин незаконными.

13 декабря премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что его страна продолжит боевые действия на границе с Камбоджей.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

10 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что планирует еще раз остановить вооруженный конфликт между странами.

