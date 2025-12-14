СМИ: В числе пострадавших в Сиднее оказался председатель совета Израиль — Австралия 14.12.2025, 17:15

Стрельба на пляже произошла 14 декабря во время празднования начала Хануки.

Среди пострадавших в результате стрельбы в австралийском Сиднее оказался председатель совета Израиль — Австралия Арсен Островский. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на местные издания.

«По данным местных СМИ, он получил ранение в голову. Израильский журналист Ханания Нафтали пишет, что также ранен раввин Эли Шлангер», — сказано в посте.

Кроме того, правозащитная организация StandWithUs сообщила об отмене мероприятий по случаю Хануки в Мельбурне.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате произошедшего десять человек спасти не удалось, еще 11 ранены, в том числе двое сотрудников полиции.

Известно, что один из стрелков не выжил, второй находится в критическом состоянии в больнице. На данный момент специалисты изучают ряд подозрительных предметов, обнаруженных в этом районе, территория оцеплена. Третьего подозреваемого уже задержали.

Стрельба на пляже произошла 14 декабря во время празднования начала Хануки. По этому поводу на пляже собрались несколько тысяч представителей еврейской общины, писали СМИ.

