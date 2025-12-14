Мерц: Путин хочет восстановить СССР 2 14.12.2025, 18:35

Фридрих Мерц

Диктатор РФ заинтересован в изменении границ в Европе.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Своим мнением он поделился на партийном съезде ХДС/ХСС, трансляция которого велась на YouTube.

Канцлер считает, что диктатор России заинтересован в «фундаментальном изменении границ в Европе» и восстановлении СССР в его прежних границах.

«Это представляет огромную угрозу, в том числе и военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи», — сказал Мерц.

В связи с этим, по его словам, помощь Украине, единство Европы и сотрудничество с Британией должны оставаться приоритетами во внешней политике и политике безопасности.

