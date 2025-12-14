закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц: Путин хочет восстановить СССР

2
  • 14.12.2025, 18:35
Мерц: Путин хочет восстановить СССР
Фридрих Мерц

Диктатор РФ заинтересован в изменении границ в Европе.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Своим мнением он поделился на партийном съезде ХДС/ХСС, трансляция которого велась на YouTube.

Канцлер считает, что диктатор России заинтересован в «фундаментальном изменении границ в Европе» и восстановлении СССР в его прежних границах.

«Это представляет огромную угрозу, в том числе и военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи», — сказал Мерц.

В связи с этим, по его словам, помощь Украине, единство Европы и сотрудничество с Британией должны оставаться приоритетами во внешней политике и политике безопасности.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук