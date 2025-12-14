ХАМАС подтвердил гибель одного из своих главарей
Он отвечал за производство оружия для террористической группировки.
Радикальная исламистская группировка ХАМАС, признанная в ЕС, США и многих других странах террористической, подтвердила гибель в результате израильского удара одного из своих лидеров Раеда Саада, ответственного за производство оружия. Об этом в воскресенье, 14 декабря, заявил главарь ХАМАС в секторе Газа Халил Аль-Хайа в телеэфире.
Он настаивает на «законном праве» ХАМАС владеть оружием и на том, что любое предложение о следующем этапе перемирия в секторе Газа должно его учитывать. «Мы открыты для всех предложений, которые защищают это право и в то же время гарантируют создание палестинского государства», - заявил Аль-Хайа.
Между тем разоружение ХАМАС является одним из ключевых требований плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.
Накануне о смерти Саада объявило израильское правительство, назвав его «одним из архитекторов» масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В заявлении указывалось, что «приказ об уничтожении террориста Раеда Саада» отдали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац. Они пошли на такой шаг в ответ на активацию боевиками ХАМАС взрывного устройства, направленного против израильской армии, в контролируемой ей зоне.