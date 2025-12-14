закрыть
14 декабря 2025, воскресенье
В Польше недалеко от границы с Беларусью нашли части неизвестного беспилотника

  • 14.12.2025, 20:43
В Польше недалеко от границы с Беларусью нашли части неизвестного беспилотника

Что известно.

В воскресенье, 14 декабря, в селе Железна Люблинского воеводства Польши мужчина во время прогулки по лесу обнаружил части неизвестного беспилотника.

Об этом в соцсети Х сообщила полиция Люблинского воеводства.

«Сегодня, около 13:00, в Железна мужчина во время прогулки по лесу заметил части объекта, похожего на дрон. Полицейские охраняют территорию. Мы сообщили в соответствующие службы, в частности Военную полицию в Белой Подляской и Окружную прокуратуру в Радзине-Подляском», - говорится в сообщении.

Населенный пункт Железна расположен около 55 километров от границы между Беларусью и Польшей.

