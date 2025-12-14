Президент Косова обратилась к Папе Римскому с просьбой о признании независимости
- 14.12.2025, 21:55
Она также пригласилa понтифика посетить страну.
Президент частично признанной страны — Косово — Вьоса Османи-Садриу обратилась к Папе Римскому Льву XIV с просьбой о признании независимости республики. Слова главы образования с подавляющим мусульманским населением передает портал Kallxo.
«Я, естественно, выразила надежду и веру всего народа Косово в то, что Ватикан наконец примет долгожданное решение о признании Республики Косово, о признании многолетних страданий народа Косово за свободную, независимую и демократическую жизнь», — написала она.
Османи также пригласила Льва XIV посетить страну, где подавляющее большинство населения мусульмане. О датах возможного визита не уточняется.