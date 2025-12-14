Индия проводит уникальный эксперимент, переводя деньги миллионам домохозяек 4 14.12.2025, 22:32

Денежные выплаты за работу по дому?

В деревне в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш домохозяйка Премила Бхалави каждый месяц получает небольшую, но стабильную сумму. Это нельзя назвать зарплатой, ведь у нее нет официальной работы, скорее, это необычное пособие от государства, пишет ВВС.

Полторы тысячи рупий (16 долларов) — сумма небольшая, но ее, по словам женщины, хватает на покупку лекарств, овощей и оплату школьных сборов ее сына. Кроме того, это пособие имеет огромное значение в более широком смысле: предсказуемый доход, ощущение контроля над своей жизнью и чувство самостоятельности — все эти моменты в жизни женщины трудно переоценить, говорит Премила.

Таких, как Премила, становится все больше. По всей Индии 118 млн женщин в 12 штатах уже получают подобные выплаты. Таким образом, Индия проводит один из крупнейших социальных экспериментов в мире.

Индия, долгое время предоставлявшая субсидии на зерно, топливо и сельхозпродукцию, неожиданно шагнула дальше: она платит женщинам определенного возраста просто за то, что они поддерживают домашнее хозяйство, несут основное бремя неоплачиваемого ухода за семьей и составляют электорат — слишком большой, чтобы его игнорировать.

Критерии отбора получателей различаются — возрастные пороги, ограничения по доходам, исключения для семей, в которых есть госслужащие, налогоплательщики или владельцы автомобилей и крупных земельных участков.

«Подобные денежные выплаты означают значительное расширение систем социального обеспечения индийских штатов в пользу женщин», — сказала Би-би-си Прабха Котисваран, профессор права и социальной справедливости Лондонского королевского колледжа.

Размер выплат варьируется от тысячи до двух с половиной тысяч рупий в месяц (12–30 долларов) — скромные суммы, составляющие примерно 5–12% дохода домохозяйства, но при этом регулярные. Поскольку 300 млн женщин теперь имеют банковские счета, процесс перечисления стал простым и быстрым.

Женщины обычно тратят эти деньги на нужды семьи и дома — образование детей, продукты, газ для готовки, медицинские и экстренные расходы, погашение мелких долгов, а также редкие личные покупки, такие как золото или мелочи, чтобы порадовать себя.

То, что отличает Индию от Мексики, Бразилии или Индонезии — стран с масштабными программами социальных выплат, — это отсутствие каких-либо условий: деньги приходят независимо от того, посещает ли ребенок школу или с какой стороны черты бедности находится семья.

Гоа стал первым штатом Индии, который еще в 2013 году запустил программу безусловных денежных выплат женщинам. Но настоящий рост этого явления начался незадолго до пандемии 2020 года, когда северо-восточный штат Ассам ввел схему выплат для социально уязвимых женщин. С тех пор такие программы превратились в мощный политический рычаг.

Последняя волна безусловных выплат ориентирована на взрослых женщин, и некоторые штаты выделяют в отдельную категорию занятости их неоплачиваемый домашний труд и уход за семьей. В Тамилнаде, штате на юге Индии, такие выплаты называются «грантом по праву», в Западной Бенгалии вклад женщин-домохозяек в общественную жизнь также признается официально в своде законов штата.

В других штатах это признание менее формальное: законодатели предполагают, что женщины будут тратить деньги на нужды семьи и домохозяйства.

Такой шаг в сторону признания экономической роли женщин стал в Индии инструментом в политической борьбе. В 2021 году на местных выборах актер и политик Камал Хаасан обещал «зарплату домохозяйкам». И хотя его новая партия тогда проиграла, к 2024 году обещания денежных выплат женщинам помогли другим политическим партиям одержать победы в штатах Махараштра, Джаркханд, Одиша, Харьяна и Андхра-Прадеш.

На недавних выборах в Бихаре политические результаты денежных выплат проявились особенно наглядно. За несколько недель до голосования в этом беднейшем штате страны власти перевели 10 тысяч рупий (112 долларов) на 7,5 млн банковских счетов женщин в рамках программы по поддержке занятости. Пришедших на избирательные участки женщин тогда оказалось больше, чем мужчин, и именно они в решающей степени определили исход выборов.

Критики назвали это откровенной «покупкой голосов», но результат очевиден: женщины помогли коалиции, возглавляемой партией «Бхаратия Джаната» (БДП), одержать убедительную победу.

Однако Бихар — лишь один элемент куда более масштабной картины. По всей Индии безусловные денежные выплаты регулярно получают десятки миллионов женщин.

Один только штат Махараштра обещает охватить 25 миллионов женщин, а схема штата Одиша охватывает 71% его женского электората.

Подкуп избирателей?

В некоторых экспертных кругах такие программы называют популистскими «подачками» для подкупа избирателей. Они действительно создают серьезное давление на бюджеты: 12 штатов собираются потратить около 18 млрд долларов на такие выплаты в текущем финансовом году.

Согласно отчету аналитического центра PRS Legislative Research, половина этих штатов сталкивается с дефицитом доходов — то есть вынуждена занимать деньги, чтобы покрывать текущие расходы, не создавая при этом никаких активов.

Но многие считают, что популярность таких выплат свидетельствует о медленном признании того, о чем индийские феминистки говорят уже десятилетиями: экономической ценности неоплачиваемой домашней работы.

По данным последнего опроса Time Use Survey, в 2024 году женщины в Индии тратили на такую работу почти пять часов в день — в 7,6 раза больше, чем мужчины. Эта диспропорция во многом объясняет стабильно низкий процент женщин, занятых на рынке труда.

Денежные выплаты домохозяйкам — это признание существующего дисбаланса, отмечают эксперты. Но работает ли это?

Данных пока немного, но некоторые выводы уже появляются. Исследование 2025 года в Махараштре показало, что 30% женщин, имеющих право на выплату, не зарегистрировались в соответствующем ведомстве — иногда из-за проблем с документами, иногда из-за того, что они считают себя самодостаточными.

Среди тех, кто все же зарегистрировался, почти все сами распоряжались своими банковскими счетами.

Опрос 2023 года в Западной Бенгалии показал, что 90% женщин управляли своими банковскими счетами самостоятельно, а 86% сами решали, на что тратить деньги. Большинство использовали выплаты на еду, образование детей и медицинские расходы — это вряд ли меняло жизнь радикально, но регулярность платежей давала чувство стабильности и контроля.

Более детальные исследования, проведенные профессором Котисваран и ее коллегами, показывают смешанную картину.

В Ассаме большинство женщин тратили деньги на самое необходимое. Многие сказали, что для них очень ценно чувство достоинства, которое им дает эта поддержка, но почти никто не связывает ее с признанием неоплачиваемого труда, и большинство все равно предпочло бы оплачиваемую работу.

В Тамилнаде женщины рассказывали о душевном спокойствии, снижении числа семейных конфликтов и появлении уверенности в себе. Для них выплаты имеют не только материальные, но и эмоциональные выгоды.

В Карнатаке получательницы говорили, что стали лучше питаться, получили больше влияния в принятии домашних решений и хотели бы увеличения выплат.

При этом лишь небольшая часть женщин воспринимает эти программы как компенсацию за неоплачиваемую работу по уходу за семьей. Заложенный в инициативу посыл государства до них просто не дошел.

Тем не менее почти все отмечали, что деньги дают им возможность задавать вопросы политикам и справляться с чрезвычайными ситуациями.

Во всех исследованиях большинство женщин имели полный контроль над выплатами.

Большая польза

«Данные показывают, что такие денежные выплаты чрезвычайно полезны для женщин. Они позволяют им удовлетворять свои собственные первоочередные нужды и нужды своих семей. Они также возвращают достоинство женщинам, которые иначе финансово зависят от мужей буквально в отношении каждого мелкого расхода», — говорит профессор Котисваран.

Важно, что ни одно из исследований не обнаружило доказательств, что эти выплаты отбивают у женщин желание искать оплачиваемую работу или укрепляют традиционные гендерные роли. Именно эти два момента больше всего пугают феминисток, согласно отчету, подготовленному Прабхой Котисваран совместно с Гейл Эндрю и Мадхусри Джаной.

Исследовательницы также выяснили, что выплаты не сокращают объем неоплачиваемого домашнего труда женщин. Но они действительно укрепляют их финансовую независимость и в умеренной степени — переговорную позицию внутри семьи.

Ученые пришли к выводу, что безусловные выплаты домохозяйкам — полезный, но ограниченный инструмент в патриархальном обществе, где одни только деньги не могут устранить структурное неравенство.

Что же дальше?

Первые исследования данного явления дают довольно четкое руководство к действию.

Правила определения права на выплату должны быть упрощены, особенно для женщин, выполняющих большой объем неоплачиваемой работы по уходу. Сами выплаты должны оставаться безусловными и не зависеть от семейного положения.

Однако, подчеркивают исследователи, крайне важно, чтобы в информационном поле делался акцент на правах женщин и ценности их неоплачиваемого труда, а программы финансовой грамотности становились шире и глубже.

Также важно помнить, что денежные выплаты не могут заменить доступ к оплачиваемой занятости: многие женщины говорят, что в конечном счете им нужно достойное рабочее место и уважение, не зависящее от воли государства.

«Если денежные выплаты будут основаны на признании важности домашней неоплачиваемой работы женщин, это сможет потенциально изменить гендерное разделение на рынке труда к моменту, когда женщине подвернется шанс заниматься оплачиваемым трудом», — говорит профессор Котисваран.

Мягкая «революция денежных переводов» в Индии пока находится в начале пути. Но уже сейчас видно, что небольшие, регулярные суммы, выплачиваемые напрямую женщинам, способны незаметно, но существенно менять баланс сил.

Откроет ли это путь к расширению прав и возможностей для женщин или же станет новым инструментом политического контроля — зависит от того, как именно Индия будет преподносить эти выплаты.

