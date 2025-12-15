«Не кормите свинью»: протесты в Болгарии привели к отставке правительства 15.12.2025, 17:18

Символом демонстраций стала огромная розовая фигура свиньи.

Массовые протесты в Болгарии, вспыхнувшие на фоне обвинений властей в коррупции и попытке узурпации власти, привели к отставке правительства. Символом демонстраций стала огромная розовая фигура свиньи, установленная у здания парламента в Софии, — наглядная метафора, по словам протестующих, «политиков, ворующих у страны», пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для волнений стал проект бюджета, предусматривающий повышение налогов и одновременное увеличение зарплат силовых структур. Многие болгары восприняли это как перераспределение средств в пользу власти за счет обычных граждан. Недовольство быстро переросло в масштабные акции, которые за несколько недель собрали десятки тысяч человек и охватили города по всей стране.

К протестам присоединились представители самых разных групп — от профсоюзов и бизнес-ассоциаций до студентов, учителей и национальных меньшинств. По мере роста движения требования радикализировались: участники начали добиваться не только отставки правительства, но и ухода ключевых политических фигур, которых считают символами коррупционной системы.

Оппозиционная коалиция «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» рассчитывает использовать протестную волну для победы на досрочных выборах, ожидаемых весной. Лидеры коалиции заявляют, что их цель — сломать влияние олигархических кругов и восстановить доверие к институтам власти.

Одной из центральных фигур критики стал депутат и лидер партии, находящийся под санкциями США за коррупцию. Несмотря на обвинения, он сохраняет политическое влияние, что, по мнению оппозиции, и стало катализатором общественного взрыва.

Болгария традиционно занимает низкие позиции в рейтингах восприятия коррупции, и многие граждане скептически относятся к перспективам быстрых перемен. Однако участники протестов отмечают, что на этот раз общественное недовольство достигло точки кипения и объединило людей сильнее, чем когда-либо за последние годы.

