Латвия призвала своих граждан не посещать Беларусь в период новогодних праздников 15.12.2025, 18:38

СГБ Латвии назвала риски посещения страны.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии вновь настоятельно рекомендовала жителям страны воздержаться от поездок в Беларусь и Россию во время рождественских и новогодних праздников.

Как отмечает спецслужба, риски, связанные с разведкой, вербовкой и провокациями на территории этих стран, высоки.

Латвийские власти имеют ограниченные возможности для оказания помощи своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в России или Беларуси, говорится в заявлении.

СГБ утверждает, что спецслужбы этих стран «без колебаний будут применять агрессивные и незаконные методы на их территории, чтобы заставить [иностранцев] сотрудничать».

В случае, если поездка в одну из этих стран неизбежна, СГБ рекомендует не брать с собой мобильный телефон, «особенно если он содержит рабочую или конфиденциальную информацию».

«Также не следует брать с собой компьютер, флеш-накопители или другие носители данных», — подчеркивает СГБ.

Выявление потенциальных целей вербовки, как отмечается, «происходит уже на пограничных пунктах, где представители спецслужб, выдавая себя за пограничников или используя иное прикрытие».

