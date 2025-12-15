Reuters: Экономика Китая остро нуждается в реформах 15.12.2025, 19:13

Традиционные экономические стимулы Пекина потеряли эффективность.

Экономика Китая в ноябре продемонстрировала заметное ослабление: рост промышленного производства замедлился до минимума за 15 месяцев, а розничные продажи показали худший результат с конца 2022 года, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Промышленное производство выросло на 4,8% в годовом выражении после 4,9% в октябре и оказалось ниже ожиданий аналитиков. Розничные продажи прибавили лишь 1,3%, резко замедлились по сравнению с 2,9% месяцем ранее. Экономисты связывают это с исчерпанием программ субсидий для потребителей, затяжным кризисом на рынке недвижимости и слабым ростом доходов домохозяйств.

На фоне слабого внутреннего спроса власти все больше опираются на экспорт, однако эта стратегия становится менее устойчивой. Торговые партнеры Китая усиливают протекционистские меры, реагируя на рекордный торговый профицит страны. О возможности введения новых тарифов уже заявили, в частности, Франция и Мексика.

Дополнительным фактором давления остается кризис в секторе недвижимости. Инвестиции в недвижимость за январь–ноябрь упали почти на 16%, цены на новое жилье продолжили снижение, а крупные застройщики, включая China Vanke, пытаются избежать дефолта по долгам. По оценке МВФ, стабилизация отрасли может обойтись экономике в сумму, эквивалентную 5% ВВП.

Эксперты отмечают, что традиционные стимулы теряют эффективность и Пекину необходимы структурные реформы, направленные на восстановление доверия потребителей и снижение зависимости от инвестиций и экспорта. Несмотря на намерение властей сохранить целевой рост около 5%, аналитики предупреждают, что в 2026 году экономика Китая может оставаться слабой без смены модели роста.

