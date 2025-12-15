закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 19:48
TWZ: Гиперзвуковая ракета Dark Eagle способна долететь из Лондона до Москвы

  • 15.12.2025, 19:21
  • 1,046
TWZ: Гиперзвуковая ракета Dark Eagle способна долететь из Лондона до Москвы
Фото: twz

США разместили одного из «Темных орлов» на Гуаме.

Гиперзвуковая ракета американского комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), носящая название Dark Eagle («Темный орел»), способна долететь из Лондона до Москвы. Об этом пишет TWZ со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил США Франсиско Лозано.

Как рассказал военнослужащий, максимальная дальность LRHW составляет 3 500 км. При этом изначально представители американских войск сообщали о дальности порядка 2 700 км.

По словам Лозано, США разместили одного из «Темных орлов» на Гуаме. Оттуда ракета может достичь Китая, подчеркнул он.

«Он также сказал, что ракета может нанести удар по Москве из Лондона и по Тегерану из Катара», — отмечается в публикации.

Комплекс LRHW начали разрабатывать в 2019 году. Его первый прототип был передан ВС США спустя два года. Система состоит из пусковой установки, ракеты-носителя и гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body.

