TWZ: Гиперзвуковая ракета Dark Eagle способна долететь из Лондона до Москвы 15.12.2025, 19:21

1,046

Фото: twz

США разместили одного из «Темных орлов» на Гуаме.

Гиперзвуковая ракета американского комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), носящая название Dark Eagle («Темный орел»), способна долететь из Лондона до Москвы. Об этом пишет TWZ со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил США Франсиско Лозано.

Как рассказал военнослужащий, максимальная дальность LRHW составляет 3 500 км. При этом изначально представители американских войск сообщали о дальности порядка 2 700 км.

По словам Лозано, США разместили одного из «Темных орлов» на Гуаме. Оттуда ракета может достичь Китая, подчеркнул он.

«Он также сказал, что ракета может нанести удар по Москве из Лондона и по Тегерану из Катара», — отмечается в публикации.

Комплекс LRHW начали разрабатывать в 2019 году. Его первый прототип был передан ВС США спустя два года. Система состоит из пусковой установки, ракеты-носителя и гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com