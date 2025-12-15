The Economist: Европа учится сбивать дроны 15.12.2025, 19:49

Европейские страны все чаще сталкиваются с полетами беспилотников над военными объектами.

Европейские страны все чаще сталкиваются с несанкционированными полетами беспилотников над военными объектами и критической инфраструктурой. В начале декабря несколько дронов появились над французской военно-морской базой Иль-Лонг в Бретани, где размещаются атомные подводные лодки, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Военным пришлось применить средства радиоэлектронного подавления. За несколько дней до этого беспилотники были замечены и в районе аэропорта Дублина — в зоне предполагаемого маршрута самолета президента Украины Владимира Зеленского.

Официально власти избегают прямых обвинений, однако в частных разговорах европейские чиновники признают, что за частью инцидентов, вероятно, стоит Россия. В Дублине власти назвали произошедшее элементом «российской гибридной кампании». Подобные случаи осенью фиксировались и над военными базами в Северной Европе.

Проблему усложняет массовое распространение гражданских дронов. По оценкам, к 2030 году только в Великобритании их может быть до 76 тысяч. В 2024 году в Европе зафиксировано более 3,8 тыс. опасных сближений дронов с самолетами — вдвое больше, чем годом ранее. При этом не все сообщения подтверждаются: часть «наблюдений» оказывались ошибками. Но расследования журналистов указывают, что некоторые полеты совпадали с передвижением судов с российскими экипажами.

Главная трудность — обнаружение. Обычные радары плохо видят малые и медленные цели. Используются пассивные сенсоры и специальные радары, но их развертывание дорого и требует персонала. Второй вопрос — нейтрализация. Чаще применяют «мягкие» меры: глушение и подмену сигналов. Если они не работают, возникает подозрение на участие государства.

«Жесткие» методы — сети или огонь из оружия — рискованны: дроны малы, маневренны, а падающие обломки и пули опасны для людей. Лишь недавно ряд стран, включая Великобританию, Германию и Польшу, начали менять законы, разрешая силовикам сбивать угрожающие дроны.

Пока власти чаще закрывают воздушное пространство, что парализует работу аэропортов и создает уязвимость. Эксперты предупреждают: без системного подхода дроны останутся простым и эффективным инструментом давления на Европу.

