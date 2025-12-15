закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученых удивило влияние человека на эволюцию медведей

  • 15.12.2025, 20:08
Ученых удивило влияние человека на эволюцию медведей

Животные стали меньше и спокойнее.

Итальянские бурые медведи, обитающие в густонаселенных районах Апеннин, за последние тысячелетия эволюционировали: они стали меньше по размеру и заметно менее агрессивными. К такому выводу пришла международная команда ученых, проанализировав геномы редкой популяции апеннинского бурого медведя. Работа опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution (MBE).

Речь идет о подвиде Ursus arctos marsicanus, который обитает исключительно в Центральной Италии и насчитывает всего несколько десятков особей. Эта популяция изолирована от других европейских бурых медведей уже 2000–3000 лет — примерно со времен Древнего Рима. По словам ведущего автора исследования Андреа Бенаццо, одной из ключевых причин изоляции стало активное освоение территории человеком: вырубка лесов, развитие сельского хозяйства и рост плотности населения.

Ученые создали высокоточное «эталонное» геномное описание апеннинского медведя и сравнили его с геномами бурых медведей из Словакии, а также с уже опубликованными данными по американским популяциям. Исследователи обнаружили признаки отбора в генах, связанных с поведением, в частности — с уровнем агрессии. По словам соавтора исследования Джулии Фаббри, именно эти генетические изменения могут объяснять, почему апеннинские медведи ведут себя значительно спокойнее своих сородичей в Европе, Азии и Северной Америке.

Авторы предположили, что на протяжении веков более агрессивные особи чаще погибали из-за конфликтов с человеком. В результате естественный отбор «работал» в пользу менее агрессивных медведей, которые лучше уживались рядом с человеческими поселениями. Параллельно с этим у животных сформировались и другие отличительные черты — меньшие размеры тела, а также особенности формы головы и морды.

При этом ученые отметили двойственную роль человека в судьбе вида. С одной стороны, человеческая деятельность привела к резкому сокращению численности и генетическому обеднению популяции, увеличив риск вымирания. С другой — именно под давлением человека у медведей возникли поведенческие адаптации, снижающие вероятность конфликтов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич