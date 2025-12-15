закрыть
Алесь Беляцкий рассказал, как узнал о Нобелевской премии

  • 15.12.2025, 20:44
  • 1,784
Алесь Беляцкий рассказал, как узнал о Нобелевской премии

Узник режима Лукашенко тогда находился в СИЗО.

Узник режима Лукашенко Алесь Беляцкий рассказал в интервью DW, как узнал в СИЗО о Нобелевской премии.

«Я узнал об этом в коридоре СИЗО от других заключенных, которые стояли и говорили, что «вроде бы тебе дали Нобелевскую премию». Через несколько минут, когда я встретился с адвокатом, она действительно подтвердила эту новость. И это было абсолютно неожиданно для меня. Хотя я был в этом списке выдвиженцев на Нобелевскую премию, которых каждый год там больше 200 человек обычно. Не один раз я в этом списке был, но всегда были очень малые шансы, учитывая и количество людей, и те проблемы, которыми они занимаются.

Это на самом деле было почти невозможно — получить Нобелевскую премию. Я относился всегда к этому очень спокойно, как к чему-то, что реально никогда не будет. И когда это произошло, я был просто в шоке. Я не поверил сначала. Этого не может быть!»

Он отметил, что премию дали «за тот героизм, я сказал бы, массовый героизм, который проявляли белорусы во время этих массовых акций 2020 года, желание свободы, справедливости, которое выразили миллионы белорусов». А то, что ее поделили между представители белорусского, украинского и российского гражданского общества, подчеркивает контекст войны, в котором мы находимся.

Экс-политзаключенный также рассказал, связался ли уже Нобелевский комитет с ним.

«Они сделали свое заявление, и мы должны связаться сами с ними в самое ближайшее время. Я очень благодарен Нобелевскому комитету за эту премию, за то, что они не забывали обо мне и о моей семье. Все эти три года, пока я находился в заключении», – сказал Алесь Беляцкий.

