16 декабря 2025, вторник, 10:09
Лукашенко начал зазывать Мадуро в Беларусь

  • 16.12.2025, 9:06
Лукашенко начал зазывать Мадуро в Беларусь

Двери открыты.

Беларусь готова принять Николаса Мадуро в случае его отставки с поста президента Венесуэлы, заявил Лукашенко, пишет «Зеркало».

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи», — заявил Лукашенко.

Он объяснил, что «Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит».

«Это крепкий человек. Это «чавист». Это как Чавес (покойный лидер Венесуэлы, предшественник Мадуро Уго Чавес. — Прим. ред.). Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», — убежден диктатор.

