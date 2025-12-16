Лукашенко начал зазывать Мадуро в Беларусь

Лукашенко начал зазывать Мадуро в Беларусь4
- 16.12.2025, 9:06
Двери открыты.
Беларусь готова принять Николаса Мадуро в случае его отставки с поста президента Венесуэлы, заявил Лукашенко, пишет «Зеркало».
«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи», — заявил Лукашенко.
Он объяснил, что «Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит».
«Это крепкий человек. Это «чавист». Это как Чавес (покойный лидер Венесуэлы, предшественник Мадуро Уго Чавес. — Прим. ред.). Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», — убежден диктатор.