«Белавиа» запускает чартеры на популярный курорт

«Белавиа» запускает чартеры на популярный курорт1
- 16.12.2025, 10:16
Названа дата старта.
С 17 апреля стартуют чартеры национального авиаперевозчика «Белавиа» на курорты Турции, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.
Определена полетная программа «Белавиа» и консолидатора рейсов, туроператора «АэроБелСервис».
В Анталью из Минска борты будут отправляться с 17 апреля по 20 ноября (туры от 4 до 28 ночей), из Бреста — с 11 мая по 26 октября (туры 10/11 ночей), из Гомеля — с 10 мая по 25 октября (туры 10/11 ночей), из Могилева — с 17 мая по 21 октября (туры 10/11 ночей), из Витебска — с 24 мая по 27 сентября (туры 10/11 ночей).
Кроме того, из белорусской столицы можно будет вылететь на чартере в Бодрум (с 21 мая по 5 октября, туры 10/11 ночей) и Измир (с 25 мая по 8 октября, 10/11 ночей).