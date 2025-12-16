«Белавиа» запускает чартеры на популярный курорт 1 16.12.2025, 10:16

3,550

Фото: Charter97.org

Названа дата старта.

С 17 апреля стартуют чартеры национального авиаперевозчика «Белавиа» на курорты Турции, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

Определена полетная программа «Белавиа» и консолидатора рейсов, туроператора «АэроБелСервис».

В Анталью из Минска борты будут отправляться с 17 апреля по 20 ноября (туры от 4 до 28 ночей), из Бреста — с 11 мая по 26 октября (туры 10/11 ночей), из Гомеля — с 10 мая по 25 октября (туры 10/11 ночей), из Могилева — с 17 мая по 21 октября (туры 10/11 ночей), из Витебска — с 24 мая по 27 сентября (туры 10/11 ночей).

Кроме того, из белорусской столицы можно будет вылететь на чартере в Бодрум (с 21 мая по 5 октября, туры 10/11 ночей) и Измир (с 25 мая по 8 октября, 10/11 ночей).

