Нефть рухнула ниже психологической отметки
- 16.12.2025, 15:43
Рынок обрушил планы Кремля.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Стоимость Brent упала до 59,96 доллара за баррель, впервые с мая опустившись ниже ключевой отметки $60. Американская нефть West Texas Intermediate торговалась вблизи 56 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.
Падение углубило годовые потери рынка и стало еще одним сигналом: предложение нефти уверенно обгоняет спрос, и этот разрыв, по оценкам аналитиков, сохранится и в следующем году.
В Сети напоминают, что обвал цен на нефть более 30 лет назад привел к распаду Советского Союза.
Переизбыток нефти и слабый спрос
Основная причина снижения цен - избыток нефти на рынке. Новые объемы поступают от стран ОПЕК+ и государств Америки, в то время как рост спроса остается сдержанным.
Именно этот дисбаланс последовательно тянет котировки вниз в 2025 году. Это удар по России Аналитик компании Kpler Хумайюн Фалакшахи в комментарии Reuters отметил, что дело уже не столько в объемах сырой нефти (Россия и так активно ее экспортирует), сколько в снижении атак на инфраструктуру и росте поставок нефтепродуктов, прежде всего дизеля. Это усиливает давление на маржу нефтепереработки и бьет по доходам экспортеров.
Иными словами, даже без увеличения добычи Москва теряет деньги из-за ухудшения рыночной конъюнктуры.
У России будут проблемы с деньгами
Для российской нефти всё ещё хуже. Сейчас дисконт играет большую роль. После осенних санкций он вырос с 12 долларов до 20. Но и цена «Брента» тоже играет свою роль: чем дешевле «Брент», тем дешевле «Юралс».
По словам Фалакшахи, нефти сейчас настолько много, что даже резкое сокращение экспорта одного из производителей не вызовет скачка цен.
Более того, в среднесрочной перспективе Венесуэла может усилить поставки. Страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти, даже большими, чем у Саудовской Аравии.
В случае смены режима, снятия санкций и возвращения западных компаний добыча может вырасти на 200-300 тысяч баррелей в сутки уже в течение года, а за четыре-пять лет - более чем на 1 млн баррелей в сутки.
Прогнозы остаются мрачными
Goldman Sachs смотрит на рынок еще жестче: банк допускает падение цен до $50 за баррель в 2026 году. По его оценкам, избыток нефти в следующем году составит в среднем 1,8 млн баррелей в сутки, что приведет к росту мировых запасов почти на 800 млн баррелей к концу 2026 года.