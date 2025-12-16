закрыть
16 декабря 2025, вторник, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нефть рухнула ниже психологической отметки

  • 16.12.2025, 15:43
  • 1,596
Нефть рухнула ниже психологической отметки

Рынок обрушил планы Кремля.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Стоимость Brent упала до 59,96 доллара за баррель, впервые с мая опустившись ниже ключевой отметки $60. Американская нефть West Texas Intermediate торговалась вблизи 56 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение углубило годовые потери рынка и стало еще одним сигналом: предложение нефти уверенно обгоняет спрос, и этот разрыв, по оценкам аналитиков, сохранится и в следующем году.

В Сети напоминают, что обвал цен на нефть более 30 лет назад привел к распаду Советского Союза.

Переизбыток нефти и слабый спрос

Основная причина снижения цен - избыток нефти на рынке. Новые объемы поступают от стран ОПЕК+ и государств Америки, в то время как рост спроса остается сдержанным.

Именно этот дисбаланс последовательно тянет котировки вниз в 2025 году. Это удар по России Аналитик компании Kpler Хумайюн Фалакшахи в комментарии Reuters отметил, что дело уже не столько в объемах сырой нефти (Россия и так активно ее экспортирует), сколько в снижении атак на инфраструктуру и росте поставок нефтепродуктов, прежде всего дизеля. Это усиливает давление на маржу нефтепереработки и бьет по доходам экспортеров.

Иными словами, даже без увеличения добычи Москва теряет деньги из-за ухудшения рыночной конъюнктуры.

У России будут проблемы с деньгами

Для российской нефти всё ещё хуже. Сейчас дисконт играет большую роль. После осенних санкций он вырос с 12 долларов до 20. Но и цена «Брента» тоже играет свою роль: чем дешевле «Брент», тем дешевле «Юралс».

По словам Фалакшахи, нефти сейчас настолько много, что даже резкое сокращение экспорта одного из производителей не вызовет скачка цен.

Более того, в среднесрочной перспективе Венесуэла может усилить поставки. Страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти, даже большими, чем у Саудовской Аравии.

В случае смены режима, снятия санкций и возвращения западных компаний добыча может вырасти на 200-300 тысяч баррелей в сутки уже в течение года, а за четыре-пять лет - более чем на 1 млн баррелей в сутки.

Прогнозы остаются мрачными

Goldman Sachs смотрит на рынок еще жестче: банк допускает падение цен до $50 за баррель в 2026 году. По его оценкам, избыток нефти в следующем году составит в среднем 1,8 млн баррелей в сутки, что приведет к росту мировых запасов почти на 800 млн баррелей к концу 2026 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич