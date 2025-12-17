В Украину залетел белорусский метеозонд

В Украину залетел белорусский метеозонд3
Он перевозил сигареты.
В Ковельском районе Волынской области Украины обнаружен метеозонд с белорусскими сигаретами, сообщило Западное региональное управление украинской Государственной пограничной службы.
Груз с табачными изделиями, который, вероятно, планировалось отправить в страны ЕС на воздушном шаре, был найден возле украинско-белорусской границы.
В пакете находились 1.500 пачек сигарет «Минск» с акцизными марками Беларуси (общая стоимость — свыше 1,8 тыс. евро), а также два GPS-устройства с SIM-картами белорусского и польского операторов мобильной связи.