закрыть
17 декабря 2025, среда, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украину залетел белорусский метеозонд

3
  • 17.12.2025, 12:05
В Украину залетел белорусский метеозонд

Он перевозил сигареты.

В Ковельском районе Волынской области Украины обнаружен метеозонд с белорусскими сигаретами, сообщило Западное региональное управление украинской Государственной пограничной службы.

Груз с табачными изделиями, который, вероятно, планировалось отправить в страны ЕС на воздушном шаре, был найден возле украинско-белорусской границы.

В пакете находились 1.500 пачек сигарет «Минск» с акцизными марками Беларуси (общая стоимость — свыше 1,8 тыс. евро), а также два GPS-устройства с SIM-картами белорусского и польского операторов мобильной связи.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров