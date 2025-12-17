В Украину залетел белорусский метеозонд 3 17.12.2025, 12:05

Он перевозил сигареты.

В Ковельском районе Волынской области Украины обнаружен метеозонд с белорусскими сигаретами, сообщило Западное региональное управление украинской Государственной пограничной службы.

Груз с табачными изделиями, который, вероятно, планировалось отправить в страны ЕС на воздушном шаре, был найден возле украинско-белорусской границы.

В пакете находились 1.500 пачек сигарет «Минск» с акцизными марками Беларуси (общая стоимость — свыше 1,8 тыс. евро), а также два GPS-устройства с SIM-картами белорусского и польского операторов мобильной связи.

