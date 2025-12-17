закрыть
17 декабря 2025, среда, 12:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров из Венесуэлы

1
  • 17.12.2025, 12:09
Цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров из Венесуэлы

Аналитики сделали прогноз о дальнейшей динамике.

В среду, 17 декабря цены на нефть выросли после заявления президента США Дональда Трампа о введении блокады для всех подсанкционных танкеров, которые заходят и выходят из портов Венесуэлы.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 79 центов, или 1,3%, до 59,71 доллара за баррель, американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 77 центов, или 1,4%, до 56,04 доллара за баррель.

По словам американского нефтяного трейдера, блокада Венесуэлы потенциально может повлиять на 0,4-0,5 миллиона баррелей нефти в день и повысить цены на 1-2 доллара за баррель.

Однако трейдеры сырой нефти в Азии заявили, что возобновление покупок фьючерсов после того, как цены упали ниже 60 долларов за баррель в предыдущий день, также было ключевым фактором роста цен на нефть в среду.

«Цена зависит от настроений, вызванных сегодняшними новостями из Венесуэлы, но в целом объемы венесуэльского экспорта относительно невелики в глобальном распределении поставок. Учитывая то, что все внимание приковано к переговорам между Россией и Украиной, рынок все еще находится под риском снижения цены», - рассказал один из трейдеров.

Отмечается, что Китай является крупнейшим покупателем венесуэльской сырой нефти, на который приходится примерно 4% его импорта.

По словам аналитиков, рынок нефти хорошо обеспечен, но если эмбарго будет оставаться в силе в течение длительного периода, цены на сырую нефть, вероятно, вырастут еще больше.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров