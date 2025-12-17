закрыть
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска

  • 17.12.2025, 14:15
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска

Украинские военные контролируют почти 90% города.

Украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский принял участие в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн», которое состоялось в формате видеоконференции.

Он проинформировал союзников о текущей ситуации на фронте, которая остается сложной.

Главнокомандующий также привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины.

«Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города», - рассказал Сырский.

Операция ВСУ в Купянске

Напомним, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был «освобожден». Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.

Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.

Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают «очень суровое» сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.

