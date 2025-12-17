ВСУ отбросили оккупантов от Купянска
- 17.12.2025, 14:15
Украинские военные контролируют почти 90% города.
Украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сырский принял участие в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн», которое состоялось в формате видеоконференции.
Он проинформировал союзников о текущей ситуации на фронте, которая остается сложной.
Главнокомандующий также привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины.
«Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города», - рассказал Сырский.
Операция ВСУ в Купянске
Напомним, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был «освобожден». Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.
По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.
Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.
Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.
Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают «очень суровое» сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.