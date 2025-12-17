Не принятые в Индии танкеры с российской нефтью скопились у берегов Китая 1 17.12.2025, 14:35

Сложилась уникальная ситуация.

Не менее пяти танкеров с 3,4 млн баррелей нефти сорта Urals дрейфуют в Желтом море неподалеку от берегов китайской провинции Шаньдун, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные об отслеживании судов. Эта «уникальная», по данным агентства, ситуация сложилась из-за того, что Индия сильно сократила прием российской нефти.

В Шаньдун расположено множество независимых китайских НПЗ, но они традиционно предпочитают не более сернистый сорт Urals, доставляемый из западных портов России, а дальневосточные сорта. В них выше содержание компонента, который позволяет получить дизельное топливо, и их можно быстро доставить.

Объем нефти на дрейфующих у китайских берегов танкерах с Urals вырос вдвое по сравнению с предыдущей неделей и достиг максимального уровня с 2020 года, когда спрос на нефть рухнул из-за пандемии ковида и продавцы не знали, куда ее пристроить.

Эта ситуация – часть более масштабной картины, в которой российской нефти, даже будучи отгруженной из портов, становится все сложнее найти покупателей из-за ужесточающихся санкций. Поэтому танкеры теневого флота превращаются в плавучие хранилища, в которых накапливаются все бόльшие объемы. Так, за прошедшую осень объем находящейся на них нефти вырос более чем на 20% и достиг рекордных 182 млн баррелей.

Ограничение закупок Индией российской нефти после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» побудили продавцов сорта Urals искать других покупателей в Восточной Азии, отмечает Bloomberg.

Доходы России от экспорта сырья резко сократились из-за неспособности пристроить вывезенные баррели, а также из-за падения цен на них, вызванного как увеличением дисконта к Brent примерно до $20 за баррель, так и снижением мировых котировок.

Доходы могут сократиться еще сильнее, так как Вашингтон готовит новые санкции против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление на Владимира Путина, если тот откажется принимать разработанный США мирный план.

