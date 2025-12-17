Казахстан начал переводить военные заводы на стандарты НАТО 2 17.12.2025, 14:58

1,796

Общая стоимость проекта составит около $1 млрд.

Казахстан в рамках национального проекта ASPAN планирует построить и запустить четыре новых завода по производству артиллерийских снарядов и мин, которые будут соответствовать стандартам НАТО. Общая стоимость проекта составит около $1 млрд, пишет moscowtimes.ru

«Казахстан долгое время не имел собственного производства не только артиллерийских снарядов и мин, но и патронов к стрелковому оружию. Поэтому боеспособность нашей армии критически зависела от имевшихся на территории Казахстана складов еще советского вооружения и поставок из России и бывших советских республик», — сказал RTVI высокопоставленный казахстанский военный. Он отметил, что в текущей геополитической ситуации стране «крайне важно» иметь собственное производство снарядов.

Строительством военных заводов занимается казахстанская компания Great Sky. Первый замгендиректора организации Андрей Тихоненко заявил, что проект имеет большую перспективу, поскольку «вся сырьевая база, которая необходима для производства боеприпасов — металл, хлопок, кислоты и другие материалы — находится в Казахстане». Отмечается, что заводы в рамках проекта ASPAN, помимо снарядов по стандартам НАТО, будут также выпускать артиллерийские боеприпасы российских образцов — калибров 82 мм, 120 мм, 122 мм и 152 мм.

По данным казахстанских СМИ, Минобороны республики рассчитывает, что строящиеся заводы позволят не только удовлетворить внутренние потребности, но и наладить экспорт. В то же время, по словам источника RTVI, говорить об экспорте пока рано, поскольку с момента полномасштабного вторжения России в Украину в стране действует полный запрет на продажу продукции военно-технического назначения за рубеж. «Однако в перспективе это возможный вариант, учитывая, что ряд стран постсоветского пространства активно закупают технику западного образца», — отметил собеседник телеканала.

При этом он заверил, что Россия продолжает оставаться крупнейшим военно-техническим партнером и поставщиком оружия Казахстана, но страна реализует и другие программы военно-технического сотрудничества, а и их доля постепенно растет.

В 2023 году на фоне войны в Украине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил задачу провести максимальную локализацию производства военной техники и боеприпасов. «Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие — все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране», — отметил Токаев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com