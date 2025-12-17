Клоунада от Лукашенко и Ким Чен Ына 6 17.12.2025, 15:45

2,984

Диктаторы пытаются показать близость к народу, а выходит смешно.

Новые пропагандистские фотографии из Пхеньяна показывают северокорейского диктатора Ким Чен Ына и его дочь Ким Чжу Э на «торжественном» открытии торгового центра в районе Кандон, пишет BILD.

Как и Ким Чен Ына, Лукашенко в магазинах можно увидеть только в хронике пропагандистов. Вот правитель инспектирует автолавку Белкоопсоюза в Костюковичах в апреле 2024-го, пишет «Салiдарнасць».

А вот он в декабре 2023-го наведался в торговый центр «Першы нацыянальны гандлёвы дом».

Роднит эти фотосессии двух диктаторов одно — на снимках из магазинов вы не увидите ни одного покупателя. Только приближенные чиновники, работники торговли и журналисты.

