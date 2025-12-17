Путину вновь рассказали о взятии Купянска 2 17.12.2025, 16:39

Несмотря на визит Зеленского в город.

Министерство обороны России вновь доложило Путину о захвате Купянска Харьковской область, несмотря на недавний визит в город президента Украины Владимира Зеленского. В ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что населенный пункт заняла группировка «Запад», а ВСУ, по утверждению Белоусова, «безуспешно пытаются вернуть» его под свой контроль, пишет The Moscow Times.

«Через него (Купянск. — прим.) проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это (Захват города. — прим.) позволит расширить полосы безопасности в Харьковской области и снизить угрозы обстрелов противником северных районов ЛНР», — заявил Белоусов (его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства в телеграм-канале). Также он сообщил, что российские войска ведут уничтожение «окруженной группировки ВСУ» на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска.

В ходе того же выступления министр обороны заявил о «неизбежном обрушении обороны ВСУ», отметив, что это понимают и «западные кураторы Киева». Белоусов также привел данные о продвижении российской армии, утверждая, что за текущий год под контроль взято более 300 населенных пунктов и свыше 6 тысяч квадратных километров территории, что, по его словам, на треть превышает показатели прошлого года. Темпы продвижения группировок «Восток», «Центр» и «Запад», как утверждает министр, выросли в полтора–два раза по сравнению с 2024 годом.

Это уже не первое заявление российского военного командования о взятии Купянска. 20 ноября о захвате города Владимиру Путину докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Тогда он также сообщил о наступлении российских войск «практически по всем направлениям». Путин в ответ заявил, что, по имеющимся у него данным, в районе станции Купянск-Узловая были «заблокированы 15 батальонов ВСУ». Украинская сторона эти сообщения не подтвердила, а на следующий день ряд российских Z-блогеров обвинили Герасимова в представлении Путину недостоверного отчета о ситуации в городе.

