закрыть
17 декабря 2025, среда, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путину вновь рассказали о взятии Купянска

2
  • 17.12.2025, 16:39
  • 3,830
Путину вновь рассказали о взятии Купянска

Несмотря на визит Зеленского в город.

Министерство обороны России вновь доложило Путину о захвате Купянска Харьковской область, несмотря на недавний визит в город президента Украины Владимира Зеленского. В ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что населенный пункт заняла группировка «Запад», а ВСУ, по утверждению Белоусова, «безуспешно пытаются вернуть» его под свой контроль, пишет The Moscow Times.

«Через него (Купянск. — прим.) проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это (Захват города. — прим.) позволит расширить полосы безопасности в Харьковской области и снизить угрозы обстрелов противником северных районов ЛНР», — заявил Белоусов (его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства в телеграм-канале). Также он сообщил, что российские войска ведут уничтожение «окруженной группировки ВСУ» на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска.

В ходе того же выступления министр обороны заявил о «неизбежном обрушении обороны ВСУ», отметив, что это понимают и «западные кураторы Киева». Белоусов также привел данные о продвижении российской армии, утверждая, что за текущий год под контроль взято более 300 населенных пунктов и свыше 6 тысяч квадратных километров территории, что, по его словам, на треть превышает показатели прошлого года. Темпы продвижения группировок «Восток», «Центр» и «Запад», как утверждает министр, выросли в полтора–два раза по сравнению с 2024 годом.

Это уже не первое заявление российского военного командования о взятии Купянска. 20 ноября о захвате города Владимиру Путину докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Тогда он также сообщил о наступлении российских войск «практически по всем направлениям». Путин в ответ заявил, что, по имеющимся у него данным, в районе станции Купянск-Узловая были «заблокированы 15 батальонов ВСУ». Украинская сторона эти сообщения не подтвердила, а на следующий день ряд российских Z-блогеров обвинили Герасимова в представлении Путину недостоверного отчета о ситуации в городе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров