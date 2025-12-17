закрыть
NYT: В китайской экономике появился новый «пузырь»

  • 17.12.2025, 19:37
NYT: В китайской экономике появился новый «пузырь»

Власти предупреждают о перегреве отрасли

Китай делает ставку на робототехнику как на один из ключевых драйверов экономического роста. Роботы китайских стартапов танцуют на телевидении, участвуют в марафонах и боксерских поединках, а человекоподобные модели внешне все больше напоминают людей. Однако за эффектными демонстрациями растут сомнения в реальной готовности отрасли к масштабному применению, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По данным властей КНР, более 150 компаний уже конкурируют за рынок, что создает риск перепроизводства однотипных решений. Пекин предупреждает о возможном формировании «пузыря», поскольку многие разработки пока не способны заменить человеческий труд за пределами узкого круга задач.

Сегодня Китай является мировым лидером по внедрению промышленных роботов: на китайских заводах их используется больше, чем в остальных странах мира вместе взятых. Роботы широко применяются в сварке, логистике и сборке, а также в сфере услуг — от доставки еды в отелях до работы в аэропортах.

Одновременно страна активно инвестирует в следующую технологическую цель — гуманоидных роботов. Только за последний год в стартапы этого сектора было вложено более 5 млрд долларов, что сопоставимо с инвестициями за предыдущие пять лет. Преимущество Китая — мощная производственная база и щедрая государственная поддержка, включая многомиллиардные фонды в Пекине и Шанхае.

Тем не менее эксперты отмечают, что современные гуманоидные роботы плохо справляются с непредсказуемыми ситуациями и пока не имеют четких коммерческих сценариев применения.

Компании рассчитывают, что развитие искусственного интеллекта позволит преодолеть этот разрыв. Однако, как признают специалисты, путь от эффектных прототипов к реальной экономической отдаче может оказаться дольше и сложнее, чем ожидают инвесторы.

