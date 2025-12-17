Bloomberg: Эрдоган предложил Путину вернуть С-400
- 17.12.2025, 19:56
Отказ от российских ЗРК откроет Анкаре путь к приобретению истребителей F-35.
Турция стремится вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, приобретенные у России, президент Реджеп Тайип Эрдоган поднял этот вопрос на встрече со своим российским диктатором Владимиром Путиным в Туркменистане на прошлой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Аналогичные обсуждения, по данным агентства, ранее состоялись между российскими и турецкими чиновниками.
По словам собеседников, отказ от С-400 может улучшить отношения Турции с США, проложив путь к отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и получению доступа к истребителям F-35. Один из высокопоставленных турецких дипломатов недавно заявил, что ожидает снятия санкций в следующем году. Анкара рассчитывает, что ее роль посредника между Россией и Украиной побудит Москву «более благосклонно отнестись» к просьбе Эрдогана, рассказали источники Bloomberg.
В ноябре Bloomberg сообщал, что Турция дала понять США, что готова пойти на компромисс по поводу С-400, но не намерена полностью отказаться от них, как того требует Вашингтон. Летом турецкий лидер говорил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом наличие у Анкары С-400, отметив, что «этот вопрос закрыт». «Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», — говорил тогда он.