Визовые центры Польши приостанавливают прием документов
- 17.12.2025, 20:16
Временно.
Визовые центры Польши в Беларуси приостанавливают прием заявлений на визы с 19 декабря по 6 января, сообщает сайт VFS Global.
«В период с 19 декабря по 6 января прием визовых заявлений в визовых центрах Польши в Республике Беларусь осуществляться не будет», — говорится в сообщении
В этот период центры будут работать только в будние дни для выдачи паспортов и предоставления консультаций.
Получить паспорт можно будет с 11.00 до 13.00 во всех визовых центрах.