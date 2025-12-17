закрыть
17 декабря 2025, среда, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские генералы снова отправили своих солдат в газовую трубу, чтобы отбить Купянск

  • 17.12.2025, 21:34
Российские генералы снова отправили своих солдат в газовую трубу, чтобы отбить Купянск

Никто из оккупантов не вернулся.

Владимиру Путину уже несколько раз доложили о захвате Купянска – крупного железнодорожного узла в Харьковской области, причем в последний раз – после визита туда Владимира Зеленского. На самом деле, украинские войска практически освободили город в результате длившейся несколько месяцев тайной операции, заблокировав в нем часть российских солдат.

Чтобы отбить Купянск, российские военачальники снова пытались перебросить войска по нефункционирующему трубопроводу, как под Суджей в Курской области. Никто из посланных не вернулся, пишет The Economist. Как рассказали журналу украинские солдаты, они установили контроль за выходом из трубы и уничтожали всех, кто из нее появлялся. «Каждый день [они посылали] по взводу, — пояснил Игорь Райков, командир беспилотных подразделений 13-й бригады оперативного назначения «Хартия». – Взвод за день — это тысяча человек в месяц».

По трубе магистрального газопровода российские генералы бросили солдат на освобождение Суджи в марте этого года. Пропаганда представила операцию как результат гениального оперативного планирования (ТАСС назвал ее «легендарной» уже через несколько дней после проведения). В реальности же во время самих боев за город о каком-то успешном прорыве не сообщалось, и даже Z-военкоры с прохладцей отнеслись к сообщению о том, что операция «Труба» как-то повлияла на исход противостояния. Многие шедшие по трубе солдаты умерли во время операции или после нее из-за отравления вредными веществами.

Операция же ВСУ по вытеснению российских войск из Купянска началась в День независимости Украины, 25 августа, пишет The Economist. Но к середине сентября ситуация ухудшилась, так как те форсировали реку Оскол, проходящую через город, и заняли его центр. Но в конце сентября «Хартия» и другие подразделения ВСУ начали полноценное контрнаступление.

В течение октября и ноября они постепенно вытесняли российские части из города и взяли под контроль две деревни к северу от него, перерезав пути снабжения оккупантов. По оценкам ВСУ, в подвалах может скрываться около 200 российских солдат.

Участники операции отказываются рассказывать, как им удалось избежать дронов, которые, благодаря успешному развитию российских беспилотных войск за последний год, позволяют последним в значительной степени контролировать линию фронта и подходы к ней. В ВСУ надеются применить сработавшие при освобождении Купянска методы и в других операциях. Командир «Хартии» Игорь Оболенский, разработавший первоначальный оперативный план, сказал The Economist: «Это вещи, о которых враг не должен знать. Это, прежде всего, творческое мышление, ощущение врага, понимании его ритма».

Украинским силам «удалось отбросить оккупантов от Купянска и установить контроль почти над 90% территории города», заявил в среду главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн». Он также сообщил о восстановлении контроля над 16 кв. км территории в северной части Покровска Донецкой области. Российские войска просочились в Покровск в последние месяцы и понемногу занимали все новые районы города.

О захвате Купянска Путину 20 ноября докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Неделю спустя Путин сам заявил, что «группировка противника в Купянске полностью ликвидирована» и город «полностью в наших руках», а 2 декабря пригласил в него иностранных журналистов.

Ряд российских Z-блогеров обвинили Герасимова в дезинформации. А 12 ноября украинский OSINT-проект DeepState сообщил об освобождении большей части города. Согласно карте DeepState, российские силы в Купянске оказались почти в полном окружении.

В тот же день в Купянск прибыл Зеленский, который опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое на въезде в город. Но 17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов снова заявил Путину, что Купянск заняла группировка «Запад», а ВСУ, по его утверждению, «безуспешно пытаются вернуть» населенный пункт под свой контроль.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров