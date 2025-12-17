Российские генералы снова отправили своих солдат в газовую трубу, чтобы отбить Купянск 17.12.2025, 21:34

Никто из оккупантов не вернулся.

Владимиру Путину уже несколько раз доложили о захвате Купянска – крупного железнодорожного узла в Харьковской области, причем в последний раз – после визита туда Владимира Зеленского. На самом деле, украинские войска практически освободили город в результате длившейся несколько месяцев тайной операции, заблокировав в нем часть российских солдат.

Чтобы отбить Купянск, российские военачальники снова пытались перебросить войска по нефункционирующему трубопроводу, как под Суджей в Курской области. Никто из посланных не вернулся, пишет The Economist. Как рассказали журналу украинские солдаты, они установили контроль за выходом из трубы и уничтожали всех, кто из нее появлялся. «Каждый день [они посылали] по взводу, — пояснил Игорь Райков, командир беспилотных подразделений 13-й бригады оперативного назначения «Хартия». – Взвод за день — это тысяча человек в месяц».

По трубе магистрального газопровода российские генералы бросили солдат на освобождение Суджи в марте этого года. Пропаганда представила операцию как результат гениального оперативного планирования (ТАСС назвал ее «легендарной» уже через несколько дней после проведения). В реальности же во время самих боев за город о каком-то успешном прорыве не сообщалось, и даже Z-военкоры с прохладцей отнеслись к сообщению о том, что операция «Труба» как-то повлияла на исход противостояния. Многие шедшие по трубе солдаты умерли во время операции или после нее из-за отравления вредными веществами.

Операция же ВСУ по вытеснению российских войск из Купянска началась в День независимости Украины, 25 августа, пишет The Economist. Но к середине сентября ситуация ухудшилась, так как те форсировали реку Оскол, проходящую через город, и заняли его центр. Но в конце сентября «Хартия» и другие подразделения ВСУ начали полноценное контрнаступление.

В течение октября и ноября они постепенно вытесняли российские части из города и взяли под контроль две деревни к северу от него, перерезав пути снабжения оккупантов. По оценкам ВСУ, в подвалах может скрываться около 200 российских солдат.

Участники операции отказываются рассказывать, как им удалось избежать дронов, которые, благодаря успешному развитию российских беспилотных войск за последний год, позволяют последним в значительной степени контролировать линию фронта и подходы к ней. В ВСУ надеются применить сработавшие при освобождении Купянска методы и в других операциях. Командир «Хартии» Игорь Оболенский, разработавший первоначальный оперативный план, сказал The Economist: «Это вещи, о которых враг не должен знать. Это, прежде всего, творческое мышление, ощущение врага, понимании его ритма».

Украинским силам «удалось отбросить оккупантов от Купянска и установить контроль почти над 90% территории города», заявил в среду главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн». Он также сообщил о восстановлении контроля над 16 кв. км территории в северной части Покровска Донецкой области. Российские войска просочились в Покровск в последние месяцы и понемногу занимали все новые районы города.

О захвате Купянска Путину 20 ноября докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Неделю спустя Путин сам заявил, что «группировка противника в Купянске полностью ликвидирована» и город «полностью в наших руках», а 2 декабря пригласил в него иностранных журналистов.

Ряд российских Z-блогеров обвинили Герасимова в дезинформации. А 12 ноября украинский OSINT-проект DeepState сообщил об освобождении большей части города. Согласно карте DeepState, российские силы в Купянске оказались почти в полном окружении.

В тот же день в Купянск прибыл Зеленский, который опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое на въезде в город. Но 17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов снова заявил Путину, что Купянск заняла группировка «Запад», а ВСУ, по его утверждению, «безуспешно пытаются вернуть» населенный пункт под свой контроль.

